Kinder sexuell missbraucht und zu Vergewaltigung gezwungen: Vater in Hamburg zu neun Jahren Haft verurteilt

26. November 2025

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs hat das Landgericht Osnabrück einen 49 Jahre alten Mann zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt. Der Mann aus dem Landkreis Osnabrück war nach Angaben eines Gerichtssprechers angeklagt, weil er seine Tochter und seinen Sohn sexuell missbraucht haben soll und seinen Sohn dazu gezwungen haben soll, seine Schwester zu vergewaltigen.

Der Prozess fand größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. So waren dem Sprecher zufolge bei den Einlassungen des Angeklagten, den Aussagen seiner Kinder und bei den Schlussplädoyers die Öffentlichkeit nicht zugelassen. Die Kinder hätten gegen ihren Vater ausgesagt, erklärte der Gerichtssprecher. Angeklagt waren mehr als 200 Fälle, von denen aber die meisten nicht bei dem Urteil berücksichtigt worden seien.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Aktualisiert

Toter Säugling in Bremen im Müll lebte beim Ablegen noch

26.11.2025 09:23 Uhr

Der in Bremen auf einem Recyclinghof gefundene tote Säugling kam lebend zur Welt. Das ist das Ergebnis der Obduktion, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Das Mädchen war demnach...

Istanbul: Phosphingas im Hotelzimmer der Hamburger Familie gefunden

26.11.2025 09:01 Uhr

Im Hotelzimmer der in Istanbul verstorbenen Hamburger Familie ist laut einem Bericht das toxische Gas Phosphin entdeckt worden. Der Stoff sei etwa in aus dem Zimmer entnommenen...

Video02:22 Min.

Abschiebehaft: Niedersachsens Innenministerin Behrens will Regeln ändern

25.11.2025 17:31 Uhr

Im August wurde die 16-jährige Liana K. von einem ausreisepflichtigen Asylbewerber vor einen Zug gestoßen, wobei sie ums Leben kam. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) will als...

Toter Säugling im Müll entdeckt

25.11.2025 15:31 Uhr

In Bremen ist am frühen Vormittag ein toter Säugling im Müll gefunden worden. Viele Fragen sind noch offen. Was bisher bekannt ist. Was wir wissen Was wir...

Aktualisiert
Video00:53 Sek.

Razzia in Shisha-Bars im Hamburger Stadtgebiet

25.11.2025 08:22 Uhr

Die Hamburger Polizei hat am Montagabend in allen Stadtteilen Razzien in Shisha-Bars durchgeführt. Dabei wurden mehrere illegale Spielautomaten, sowie 20 Kilo unversteuerter Tabak sichergestellt. Der sogenannte Verbundeinsatz...

Video02:39 Min.

Frau in Celle überfallen: Polizei sucht nach mutmaßlichem Serientäter

24.11.2025 17:29 Uhr

Am hellichten Tag wurde am Wochenende in Celle (Niedersachsen) eine Frau überfallen. Die 63-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Beim Motiv und auch beim Täter tappt die...

Zur Startseite