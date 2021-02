Kinder-Karnevals-Party als Livestream: Zwei DJs aus dem Norden wollen wieder lachende Gesichter sehen

Die Corona-Krise mit all ihre Einschränkungen geht auch an den Kleinsten nicht spurlos vorbei. Auch sie leiden unter den Kontaktbeschränkungen, den geschlossenen Schwimmbädern, den geplatzten Geburtstagspartys. Damit zumindest die Faschingssause nicht ganz ausfällt, stellen zwei Berufsmusiker aus Schleswig-Holstein eine Online-Variante auf die Beine und kündigen Deutschlands größten Kinder-Karneval-Livestream für Sonntag an.

Die DJs „Chaos Basti“ und „Crazy Ardo“, die schon seit rund einem Jahr Corona-bedingt nicht auflegen können, haben sich auf die Fahne geschrieben, Familien einen lustigen Nachmittag zu bescheren. „Wir DJs möchten endlich wieder heitere Gesichter sehen – und wenn es nur virtuell ist“, sagen sie. Mit befreundeten Künstlern haben sie ein Show-Programm auf die Beine gestellt, mit viel Musik, einem Clown, Funkenmariechen und Tänzern.

Termin: Sonntag, 14. Februar von 15 bis 17 Uhr

Während des Livestreams haben die Kinder die Möglichkeit – mit Zustimmung der Eltern – Fotos von ihren Kostümen an eine bestimmte WhatsApp-Nummer zu senden, damit die Kinder sich und ihre Verkleidungen auch untereinander sehen können.

Die Teilnahme am Online-Kinder-Karneval ist kostenlos. Auf Facebook haben bereits fast 5.000 Teilnehmer:innen zugesagt, mehr als 38.000 sind interessiert. Der Livestream wird unter anderem auf YouTube und Twitch übertragen.

Mehr Informationen: