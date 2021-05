Spielende Kinder sind auf ein Drogenlabor an einem Wanderweg im Kreis Ammerland gestoßen. In der unverschlossenen Holzhütte seien Stoffe entdeckt worden, die zur Herstellung von Methamphetamin dienten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Eltern der Kinder informierten nach dem Fund bei Westerstede vergangenes Wochenende umgehend die Polizei. Das Labor wurde geräumt. Die Rauschgiftermittler:innen hoffen bei der Suche nach den Täter:innen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Mit dpa