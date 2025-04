Kind stürzt in altem Fabrikgebäude in Hamburg in die Tiefe

Beim Erkunden eines verlassenen Fabrikgebäudes ist ein elfjähriger Junge durch ein Loch in der Decke ins darunter liegende Stockwerk gestürzt. Der Junge wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, sei aber nicht in Lebensgefahr, wie eine Sprecherin der Polizei Hamburg mitteilte.

Der Elfjährige sei am Mittwochabend mit zwei Gleichaltrigen über das Metalltor vor der leerstehenden Fabrik geklettert, um das verlassene Gebäude in Hamburg-Harburg zu erkunden. Nun fragten sich laut Polizei die Verantwortlichen, wie man das Gebäude besser vor unerlaubtem Betreten schützen könne.

SAT.1 REGIONAL/dpa