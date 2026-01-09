Kind in den Suizid getrieben? Prozess gegen „White Tiger“ startet heute

09. Januar 2026
Für die Verhandlung hat das Gericht bis Dezember 82 Verhandlungstermine anberaumt. (Symbolbild) Philip Dulian/dpa

Vor dem Landgericht Hamburg muss sich ab heute der unter seinem Foren-Namen bekanntgewordene mutmaßliche Pädokriminelle „White Tiger“ verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 21-jährigen Deutsch-Iraner mehr als 200 Straftaten vor, darunter einen vollendeten und fünf versuchte Morde – mittelbar begangen im Internet.

Als Opfer werden über 30 Kinder und Jugendliche unter anderem aus Deutschland, England, Kanada, den USA benannt. Eine junge Finnin wurde als Nebenklägerin zugelassen. 

Der Angeklagte, der Kopf einer internationalen Gruppe von Cyberkriminellen gewesen sein soll, soll die Taten zwischen Januar 2021 und September 2023 begangen haben. Da er damals selbst noch Jugendlicher oder Heranwachsender war, findet die Verhandlung vor einer Jugendkammer der Großen Strafkammer unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Der 21-Jährige war Mitte Juni vergangenen Jahres in der elterlichen Wohnung in Hamburg festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Insgesamt sind für die Verhandlung bis Dezember 82 Verhandlungstermine anberaumt.

SAT.1 REGIONAL/dpa

