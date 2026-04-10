Kind durch Böller-Explosion in Bad Oldesloe schwer verletzt

Ein fünfjähriges Kind soll in einer Wohnung in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein) einen Böller gezündet haben und dadurch schwer an der Hand verletzt worden sein. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, wurde am Donnerstagnachmittag eine Explosion in der Wohnung des Hochhauses gemeldet. Zuvor hatte die „Hamburger Morgenpost“ berichtet.

Daraufhin rückten zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei an. Das Kind kam in ein Krankenhaus. Der laute Knall des Böllers war von Anwohner:innen als Explosion gedeutet worden, hieß es.

SAT.1 REGIONAL/dpa