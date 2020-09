Kieler Weihnachtsmärkte sollen trotz Corona-Pandemie stattfinden

Trotz der Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie sollen in Kiel in diesem Jahr Weihnachtsmärkte stattfinden. „Nach derzeitigem Stand ist mit Maskenpflicht beim Gang über den Weihnachtsmarkt zu rechnen“, wie ein Sprecher der Stadt am Donnerstag sagte. „Ob Alkohol ausgeschenkt werden darf, steht noch nicht fest.“ Die Größe wird von den dann geltenden Corona-Vorgaben des Landes hinsichtlich maximaler Besucherzahl und der Freifläche je Besucher*in abhängen. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.

Die Stadt geht von einer geringeren Zahl der Stände als in den Vorjahren aus. Ebenso sei damit zu rechnen, dass die Weihnachtsmarktflächen umzäunt werden, damit sich dort nicht mehr Menschen aufhalten als erlaubt. Für genauere Angaben zur Gestaltung sei es noch zu früh. Einen neuen Weihnachtsmarkt am Bootshafen in der Nähe des Holstenfleets soll es in diesem Jahr nicht geben.

Die Stadt verwies auf wertvolle Erfahrungen durch die erst am 13. September zu Ende gegangene Kieler Woche mit Veranstaltungen im Freien unter Corona-Bedingungen. Anfang Oktober soll in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt erstmals seit Ausbruch des neuartigen Coronavirus zudem wieder ein Jahrmarkt stattfinden.

