Kiel und Burgdorf im DHB-Pokal ausgeschieden

Kiels Trainer Filip Jicha (r) steht am Spielfeldrand. Foto: Axel Heimken/dpa

Der THW Kiel hat überraschend gegen den Bundesliga-Elften TBV Lemgo Lippe mit 28:29 (18:11) im Halbfinale des DHB-Pokals verloren. Die Zebras verspielten in der zweiten Halbzeit am Donnerstagabend beim Final Four in Hamburg eine sieben-Tore-Führung.

Im Finale am Freitag trifft Lemgo auf die MT Melsungen. Die Nordhessen bezwangen die TSV Hannover-Burgdorf mit 27:24 (14:11). Damit wird es erstmals seit der Premiere des Final Four im Jahr 1993 einen neuen Pokalsieger geben. Hannover stand schon einmal im Endspiel (2018), Melsungen noch nie. Am Donnerstag waren wieder Zuschauer:innen in der Halle zugelassen. Es wurden jedoch lediglich 1.600 der möglichen 2.000 Karten verkauft.

Mit dpa