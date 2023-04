Kellerbrand in Hamburg: Sechs Menschen von Feuerwehr gerettet

Die Feuerwehr ist bei einem Kellerbrand im Einsatz. Foto: Frank Bründel/CityNewsTV/dpa

Wegen eines Kellerbrandes in einem Mehrfamilienhaus hat die Feuerwehr in Hamburg sechs Menschen gerettet. Sie seien wegen der zunehmenden Verrauchung in ihren Wohnungen eingeschlossen gewesen, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Drei Bewohner wurden einem Feuerwehrsprecher zufolge in der Nacht zu Freitag aus dem Treppenhaus in Sicherheit gebracht, drei weitere mit einer Drehleiter vom Balkon. Zwei Bewohner wurden mit einer Rauchgasvergiftung medizinisch vor Ort betreut, wie es hieß.

Weil das Feuer den Hausanschluss beschädigt hatte, fiel der Strom im Gebäude aus. 15 Menschen mussten woanders untergebracht werden.

Die Feuerwehr lobte in dem Zusammenhang das vorbildliche Verhalten der Bewohner, die auf die Anweisungen der Leitstelle gehört hatten und nicht durch das verrauchte Treppenhaus Rettung suchten, sondern in ihren Wohnungen geblieben seien. So atmeten sie nicht die gefährlichen Rauchgase ein und konnten schnell von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. „Ein stark verrauchter Treppenraum ist kein geeigneter Fluchtweg“, hieß es dazu weiter.

Mit dpa