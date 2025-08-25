Umgestürzter Baum und Stromausfall: Keine Züge zwischen Kiel und Neumünster

Ein umgestürzter Baum auf der Oberleitung hat am frühen Montagmorgen den Bahnverkehr zwischen Kiel und Neumünster lahmgelegt.(Symbolfoto). Jonas Walzberg/dpa

Ein umgestürzter Baum auf der Oberleitung hat am frühen Montagmorgen den Bahnverkehr zwischen Kiel und Neumünster (Schleswig-Holstein) lahmgelegt. Seither können auf der wichtigen Strecke keine Züge fahren. Betroffen sind nach Bahnangaben sämtliche Verbindungen von und nach Kiel sowohl im Regional- als auch im Fernverkehr. Auch die Nordbahn ist von der Störung betroffen. Das Unternehmen berichtete zusätzlich von einem Stromausfall im Kieler Hauptbahnhof.

Für Fahrgäste hat die Bahn Ersatzlösungen organisiert: Die Linien RE 7 und RE 70 verkehren nur auf Teilabschnitten, zwischen Kiel und Neumünster entfallen die Fahrten komplett. Reisende nach Hamburg werden gebeten, auf die Linien RE 74 und RB 75 bis Rendsburg auszuweichen und von dort mit der RE 7 weiterzufahren. Zwischen Kiel und Flintbek ist die Buslinie 790 als Alternative im Einsatz, zudem pendeln fünf Ersatzbusse zwischen Kiel und Neumünster.

Nach Einschätzung der Bahn kann sich die Störungsbeseitigung bis in den Vormittag hinziehen. Passagiere müssen mit Verspätungen von bis zu einer Stunde rechnen. Aktuelle Informationen stellt das Unternehmen online zur Verfügung.

SAT.1 REGIONAL/dpa