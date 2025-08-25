Umgestürzter Baum und Stromausfall: Keine Züge zwischen Kiel und Neumünster

25. August 2025
Ein umgestürzter Baum auf der Oberleitung hat am frühen Montagmorgen den Bahnverkehr zwischen Kiel und Neumünster lahmgelegt.(Symbolfoto). Jonas Walzberg/dpa

Ein umgestürzter Baum auf der Oberleitung hat am frühen Montagmorgen den Bahnverkehr zwischen Kiel und Neumünster (Schleswig-Holstein) lahmgelegt. Seither können auf der wichtigen Strecke keine Züge fahren. Betroffen sind nach Bahnangaben sämtliche Verbindungen von und nach Kiel sowohl im Regional- als auch im Fernverkehr. Auch die Nordbahn ist von der Störung betroffen. Das Unternehmen berichtete zusätzlich von einem Stromausfall im Kieler Hauptbahnhof.

Für Fahrgäste hat die Bahn Ersatzlösungen organisiert: Die Linien RE 7 und RE 70 verkehren nur auf Teilabschnitten, zwischen Kiel und Neumünster entfallen die Fahrten komplett. Reisende nach Hamburg werden gebeten, auf die Linien RE 74 und RB 75 bis Rendsburg auszuweichen und von dort mit der RE 7 weiterzufahren. Zwischen Kiel und Flintbek ist die Buslinie 790 als Alternative im Einsatz, zudem pendeln fünf Ersatzbusse zwischen Kiel und Neumünster.

Nach Einschätzung der Bahn kann sich die Störungsbeseitigung bis in den Vormittag hinziehen. Passagiere müssen mit Verspätungen von bis zu einer Stunde rechnen. Aktuelle Informationen stellt das Unternehmen online zur Verfügung.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Leiche am Silbersee in Langenhagen entdeckt – Polizei ermittelt

25.08.2025 08:43 Uhr

Die Leiche eines Mannes ist am frühen Morgen am Silbersee in Langenhagen bei Hannover (Niedersachsen) gefunden worden. „Wir gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Tötungsdelikt aus“, sagte...

Video05:01 Min.

„Post-Holiday-Syndrom“: So schützen Sie sich vor einem Stimmungstief nach dem Sommerurlaub

22.08.2025 18:05 Uhr

Der Sommerurlaub ist für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres, doch danach geraten manche in ein Stimmungstief. Miese Laune und Müdigkeit – Psycholog:innen sprechen dabei vom...

Video02:44 Min.

Kreativmesse Maker Faire 2025 startet am Wochenende in Hannover

22.08.2025 17:00 Uhr

Am Wochenende wird Hannover (Niedersachsen) zum Mekka für Macher:innen und Tüftler:innen. Im HCC findet ab Samstag die „Maker Faire“ statt. Eine Veranstaltung, in der Technikfans und Kreative...

Video02:04 Min.

Herausragende Zucht: Traditionelle Rindermastbereisung in Schleswig-Holstein

22.08.2025 16:36 Uhr

Zur traditionellen Rindermastbereisung hat am Freitag der Schleswig-Holsteinische Bauernverband eingeladen: Züchter:innen, Landwirt:innen und Funktionär:innen informierten sich dabei über Betriebe, die Herausragendes leisten – zum Beispiel bei der...

Video03:23 Min.

SAT.1 REGIONAL-Landreporter besucht Kunstschmied in Struxdorf

22.08.2025 14:47 Uhr

In Struxdorf im Kreis Schleswig-Flensburg (Schleswig-Holstein) fertigt Schmied Charly Munnecke seit 30 Jahren Kunstwerke aus Metall. Von großen Skulpturen bis hin zu feinen Rosenblüten – seine Stücke...

Video04:47 Min.

Taubenkonzept in Hamburg: Tiere werden kontrolliert gefüttert und versorgt

22.08.2025 13:52 Uhr

Tauben kommen den Menschen in der Stadt oft sehr nah – viele fühlen sich von den Tieren gestört. In Hamburg ist es deshalb verboten, Tauben zu füttern....

Zur Startseite