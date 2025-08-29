Keine Bedrohungslage an Förderschule in Hannover: Technischer Defekt löste Alarm aus

29. August 2025

Nach einer automatischen Alarmierung wegen einer Bedrohungslage an einer Schule ist die Polizei am Freitagvormittag in Hannover (Niedersachsen) zu einem Großeinsatz ausgerückt. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass ein technischer Defekt einen falschen Alarm verursacht hatte, wie ein Polizeisprecher sagte. 

Zuvor waren Schüler:innen aus ihren Klassen geleitet und die Räume von den Einsatzkräften durchsucht worden. Eine konkrete Bedrohung wurde aber nicht gefunden. Bei der betroffenen Schule handelt es sich um eine Förderschule.

Mit der Entwarnung dürften die Schüler:innen grundsätzlich wieder in ihre Klassen, sagte der Sprecher. Der Einsatz werde zurückgefahren.

SAT.1 REGIONAL/dpa

