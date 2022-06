Polizeiliche Ermittlungen am Hamburg Airport: Laut Polizei Räumung wieder aufgehoben

Die Bundespolizei am Hamburger Flughafen hat am Mittwochmittag den Sicherheitsbereich räumen lassen. „Aufgrund polizeilicher Ermittlungen wurde die zentrale Kontrollstelle geräumt“, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Zeitweise konnten keine Flugzeuge starten. Landungen waren nach Angaben der Bundespolizei noch möglich. In sozialen Netzwerken berichteten Passagiere aber von ausgefallenen Flügen nach Hamburg. Den Grund für die Räumung konnte die Sprecherin nicht näher erläutern. Die Polizei Hamburg twitterte am Nachmittag, dass die Kontrollen beendet und die Maßnahmen eingestellt seinen.

Moin. Die Zuständigkeit am Flughafen liegt bei der @bpol_nord. Der Vorfall an der Sicherheitskontrolle konnte nach unseren Informationen aber bereits aufgeklärt werden und alle Maßnahmen wurden eingestellt. *fb — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) June 1, 2022

Huge line at @HamburgAirport seems like a dangerous package was intercepted. Waiting for the police to come pic.twitter.com/AqjG9blgaO — Hitoji (@Hitoji3) June 1, 2022

Mit dpa