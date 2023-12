Kein Verkehrschaos trotz Schnee und Frost in Niedersachsen und Bremen

Trotz erneutem Schneefall und frostigen Temperaturen ist es auf den Straßen in Niedersachsen in der Nacht zum Dienstag und am frühen Morgen ruhig geblieben. In einigen Regionen habe es Glätteunfälle gegeben – vor allem im Raum Oldenburg mit zehn Unfallmeldungen am Morgen. Es hat jedoch nur Blechschäden gegeben, wie die Sprecher der Polizei mitteilten.

Autos fahren durch einen verschneiten Wald. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

„Wir befürchten bei der Wetterlage immer das Schlimmste, aber momentan hält es sich noch in Grenzen“, hieß es aus dem verschneiten Bremen. Die Polizei aus Hannover teilte mit, die Unfälle gingen nicht über das normale Maß hinaus. Ein Sprecher aus Braunschweig erklärte, er habe nur einen leeren Zettel zu verkünden.

Der Deutsche Wetterdienst meldet für Dienstag bis zu zehn Zentimeter Neuschnee bei Temperaturen zwischen null und minus zwei Grad. Insgesamt herrsche erhöhte Glättegefahr. Ab Mittwoch sollen die Temperaturen dann wieder deutlich über null steigen.



Mit dpa