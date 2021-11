Karneval im Norden startet mit Prinzenproklamation und Sturm auf Rathaus

Mit der Prinzenproklamation beginnt um 11.11 Uhr der Karneval in Braunschweig. Zu der feierlichen Eröffnung der neuen Session empfängt Oberbürgermeister Thorsten Kornblum die Narren im Altstadtrathaus, wie Gerhard Baller vom Karnevalskomitee sagte. Mit der Vorstellung des Prinzen sowie Kinderprinzen soll dort der offizielle Startschuss gegeben werden. Die Vorsitzenden der drei Karnevalsvereine sollen dann auch standesgemäß unter anderem den Stadtschlüssel und die Regentschaft über das Rathaus an sich nehmen.

Wegen der Corona-Pandemie dürften maximal 200 Menschen zum Empfang des Oberbürgermeisters kommen. Außerdem gelte die 2G-Regel. Es darf also nur rein, wer geimpft oder genesen ist. Beim Treffen der Karnevalisten in der Innenstadt am Mittag seien die Regeln lockerer.

Lübeck stürmt das Rathaus

In Schleswig-Holstein stürmen die Jecken am Donnerstag um 11:11 Uhr das Lübecker Rathaus. Die Karnevalsfeierei in Lübeck findet unter 3G-Bedingungen statt.

Die Karnevalssaison 2021/22 dauert bis zum 1. März 2022 an.

