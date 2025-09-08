Karl-May-Spiele in Bad Segeberg enden mit zweithöchster Besucherzahl

08. September 2025
Die Karl-May-Spiele haben in diesem Jahr 445.179 Zuschauer:innen an den Kalkberg gelockt. Foto: Claus Harlandt/Karl-May-Spiele/dpa

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) haben in diesem Jahr 445.179 Zuschauer:innen an den Kalkberg gelockt. Das sind nach Angaben der Veranstalter nur 119 weniger als „Winnetou II – Ribanna und Old Firehand“ im Jahr 2024. Das Ensemble um Alexander Klaws (Winnetou), Francis Fulton-Smith (Charles Leveret), Sonja Kirchberger (Donna Leveret) und Bastian Semm (Old Shatterhand) spielte in 72 Aufführungen „Halbblut“.

„Wir alle sind stolz, dass wir mit dem, was wir auf die Bühne bringen, so vielen Menschen Freude bereiten“, sagte Geschäftsführerin Ute Thienel nach dem Finale. Das Wichtigste seien die Begeisterung und der Applaus der Zuschauer:innen.

Abschied nach 46 Jahren

Das Finale war geprägt vom Abschied des langjährigen Kollegen Harald Wieczorek. Nach 46 Jahren ritt er dieses Jahr zum letzten Mal in den Sonnenuntergang. Im ausverkauften Freilichttheater am Kalkberg fand der Schlussakkord vor rund 7.500 Zuschauer:innen statt.

Blick auf die nächste Saison

Die Vorbereitungen für die Spielzeit 2026 und damit für die 73. Saison laufen bereits. Vom 27. Juni bis zum 6. September 2026 wird die Inszenierung „Im Tal des Todes“ gespielt. Thienel sagte, Alexander Klaws werde zum sechsten Mal den Winnetou verkörpern. Die Regie übernimmt wieder Nicolas König.

dpa

