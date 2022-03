Karl-May-Spiele 2022 in Bad Segeberg suchen Komparsen für das Stück „Der Ölprinz“

Komparsinnen und Komparsen tanzen fröhlich zusammen während der Karl-May-Spiele 2019. Foto: Karl-May-Spiele/Claus Harlandt

Nach zwei Jahren Corona-Pause hofft man in Bad Segeberg (Schleswig-Holstein), dass die Karl-May-Spiele nun dieses Jahr endlich wieder stattfinden dürfen. Die Vorbereitungen für das Stück „Der Ölprinz“ laufen auf Hochtouren und es werden auch diesmal wieder Komparsinnen und Komparsen gesucht.

In der Vergangenheit wurden die Statistinnen und Statisten der Karl-May-Spiele mithilfe eines Castings vor Ort ausgesucht. Das soll in diesem Jahr jedoch anders laufen. „Für den Sommer sind wir sehr optimistisch, was die Corona-Lage angeht, aber aktuell möchten wir noch zu keiner Veranstaltung mit weit über hundert Teilnehmern einladen“, erklärt Geschäftsführerin Ute Thienel. Bewerber:innen können sich stattdessen hier einen Fragebogen herunterladen, ihn ausfüllen und bis spätestens Sonntag, den 20. März 2022, an die Kalkberg GmbH schicken.

Einsendeschluss für die Bewerbungen: Sonntag, 20. März

In dem Online-Fragebogen werden alle möglichen Dinge zur Person erfragt – auch, ob man Theater- und Bühnenerfahrung oder Kenntnisse in Bereichen wie Kampfsport oder Tanz besitzt. „All das können Pluspunkte sein, es sind aber keine zwingenden Voraussetzungen“, betont Thienel. Neben einem Porträtfoto muss auch ein Ganzkörperbild mitgeschickt werden. Im Anschluss werden die Bewerber:innen von Produktions- und Spielleiter Stefan Tietgen zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch an den Kalkberg eingeladen.

Komparsinnen und Komparsen laufen während der Karl-May-Spiele 2019 mit Tieren durch das Freilichttheater. Foto: Karl-May-Spiele/Claus Harlandt

Mindestens 16 Jahre alt und sportlich fit sein

Auf der Bühne des rund 18.000 Quadratmeter großen Freilichttheaters spielen die Komparsinnen und Komparsen unter anderem an der Seite von Alexander Klaws als Apachenhäuptling „Winnetou“, Sascha Hehn als „Ölprinz Grinley“ und Katy Karrenbauer als Treckführerin „Rosalie Ebersbach“. Zum Ensemble zählen noch zehn weitere Schauspieler:innen, ein Dutzend Reiterkomparsinnen und -komparsen und eine Stuntcrew. „Wer zu unserem Team gehören möchte, muss mindestens 16 Jahre alt und sportlich fit sein“, erläutert Ute Thienel. „Eine wichtige Voraussetzung ist auch, dass man genügend Zeit für die Probenarbeit und die 72 Vorstellungen mitbringt. Ich kann aber versprechen: Ein Karl-May-Sommer ist ein Erlebnis, das man nie vergisst.“

Diese Statistinnen und Statisten werden gesucht

Das Stück „Der Ölprinz“ erzählt Karl Mays spannende Geschichte eines raffinierten Ölbetrugs in Arizona. Dafür brauchen die Karl-May-Spiele Komparsinnen und Komparsen als Krieger und Squaws von den Stämmen der Nijoras und Navajos, als brutale Finders-Bande, als Arbeiter:innen auf dem Bohrfeld und bei der Eisenbahn, als Gäste in Paddy’s Saloon und als deutsche Siedler:innen in einem großen Treck mit vielen Tieren.

Auch ein Kutscher wird noch gesucht

Außerdem suchen die Karl-May-Spiele auch noch jemanden, der einen Planwagen durch den Wilden Westen kutschiert. Hierfür können Bewerbungen per E-Mail an info@karl-may-spiele.de geschickt werden. Reitstallchefin Sylvia Kassel nimmt dann Kontakt mit den Interessentinnen und Interessenten auf.

Komparsinnen und Komparsen stehen während der Karl-May-Spiele 2019 mit Fackeln in der Hand auf einer Treppe. Foto: Karl-May-Spiele/Claus Harlandt

Proben starten Ende Mai

Die Proben unter der Regie von Ulrich Wiggers beginnen Ende Mai. Bis zur Premiere am Sonnabend, 25. Juni, ab 20:30 Uhr wird im Freilichttheater am Kalkberg täglich geprobt – werktags überwiegend in den Abendstunden und an den Wochenenden ganztägig. Anschließend finden die Vorstellungen bis 4. September jeweils donnerstags bis samstags ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr statt.

Gloria Saggau