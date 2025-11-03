Kanzler Merz kommt zu Antrittsbesuch nach Schleswig-Holstein

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird am Montag zu seinem Antrittsbesuch in Schleswig-Holstein erwartet. Wichtigster Termin ist eine gemeinsame Sitzung mit der Landesregierung von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Nachmittag in Husum. Anschließend soll es eine gemeinsame Pressekonferenz im Schifffahrtsmuseum der nordfriesischen Kreisstadt geben.

Zusammen in Nordfriesland unterwegs: Bundeskanzler Merz und Ministerpräsident Günther. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Als erste Station besucht Merz am frühen Nachmittag das Unternehmen GP Joule in Reußenköge nördlich von Husum. GP Joule hat mehr als 900 Mitarbeitende und ist im Bereich der erneuerbaren Energien tätig. Der Bundeskanzler wird sich unter anderem einen Elektrolyseur zur Produktion von grünem Wasserstoff und einen Wasserstoffspeicher ansehen.

SAT.1 REGIONAL/dpa