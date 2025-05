Kanu-Unfall: Vater stirbt auf Gartower See – Kinder überleben Unglück

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zum Einsatz. Foto: dpa

Beim Kentern mit einem Kanu ist ein 40 Jahre alter Familienvater im Gartower See (Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen) ums Leben gekommen. Der Mann war am Mittwochabend mit seinen beiden Kindern im Alter von zwei und sieben Jahren mit dem Boot unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Das Boot war aus bislang ungeklärter Ursache umgekippt. Ersten Erkenntnissen zufolge versuchte der Vater, das Kanu vergeblich umzudrehen.

Die mit Schwimmwesten ausgestatteten Kinder riefen um Hilfe. Zwei Frauen im Alter von 63 und 21 Jahren schwammen laut Polizei hinaus und brachten die Kinder zum Ufer. Den Vater konnten sie zunächst nicht finden. Einsatzkräfte fanden den 40-Jährigen den Angaben zufolge wenige Stunden später im See. Angaben zu möglichen Verletzungen der Kinder machte die Polizei zunächst nicht.



SAT.1 REGIONAL/dpa