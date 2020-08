Junior-Europacup in Olsztyn: Lüneburger Athletin erkämpft sich fünften Rang

Beim Europacup in Olsztyn (Polen) gingen am vergangenen Freitag zahlreiche Sportler*innen an den Start. Hier mussten die Athlet*innen eine Sprintdistanz von 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen zurücklegen. Neben den Frauen- und Männerteams haben auch die Junior*innen in der polnischen Stadt ihren Kampfgeist bewiesen.

Und auch aus Norddeutschland gab es ordentlich Woman-Power. Denn die junge Franka Rust vom RSC Lüneburg hat bei dem Elite-Rennen richtig Gas gegeben.

Fünfter Rang für die Lüneburgerin