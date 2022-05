Junge Frau in Osnabrück vergewaltigt: Polizei sucht Helfer und Zeugen der Tat

Nachdem eine junge Frau in Osnabrück (Niedersachsen) vergewaltigt worden sein soll, sucht die Polizei nun nach Zeuginnen und Zeugen der Tat sowie Helfer:innen, die sich um das Opfer gekümmert haben sollen.

Wie die Polizei mitteilt, soll sich die Tat am frühen Sonntagmorgen (8. Mai 2022) ereignet haben. Gegen 5:30 Uhr habe die junge Frau eine Diskothek an der Baumstraße verlassen und sei in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen. Unweit der Einmündung Baumstraße/Bohmter Straße sei sie dann von zwei Männern gepackt und kurz darauf vergewaltigt worden. Die Täter hätten erst von der Frau abgelassen, als sich Außenstehende einmischten. Die Männer flüchteten unerkannt stadtauswärts.

Nach der Tat sollen sich weitere Personen um die junge Frau gekümmert haben. Die Polizei Osnabrück bittet die Zeuginnen bzw. Zeugen sowie Helfer:innen dringend, sich unter 0541/3273103 (tagsüber) oder 0541/3272115 zu melden.