Jugendliche verabreden sich online zu Massenschlägerei in Hannover

Bis zu 200 Jugendliche haben sich nach Angaben der Polizei online zu einer Schlägerei in Hannover (Niedersachsen) verabredet. Besorgte Eltern hätten am Samstag den Notruf gewählt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Polizei zeigte in der Innenstadt Präsenz. Daraufhin habe sich die Masse der Jugendlichen aufgeteilt. Einige von ihnen seien vor den Einsatzkräften weggelaufen, hätten Böller gezündet und „in teilweiser aggressiver Stimmung“ Passantinnen und Passanten gestört.

Polizei musste Zahl der Einsatzkräfte aufstocken

Ein 14-Jähriger habe einen Polizisten beleidigt, hieß es weiter. Als der Jugendliche identifiziert werden sollte, befreite er sich aus dem Griff eines der Beamten und wehrte sich. Rund 200 Jugendliche hätten sich am Festnahmeort versammelt und versuchten, ihm zu helfen. Die Polizei stockte die Zahl der Einsatzkräfte auf und drängte die Gruppe weg. Wegen der „unübersichtlichen Einsatzlage“ seien davon vereinzelt auch Unbeteiligte betroffen gewesen, hieß es in der Mitteilung.

Versammlung löste sich nach rund fünfeinhalb Stunden auf

Nach rund fünfeinhalb Stunden löste sich die Versammlung, die sich in großen Teilen der Fußgängerzone in der Innenstadt abspielte, endgültig auf. Die meisten Jugendlichen zeigten sich nach Angaben der Polizei kooperativ. Es wurden aber auch zahlreiche Platzverweise ausgesprochen. Der 14-Jährige wurde seinen Eltern übergeben.

Mit dpa

