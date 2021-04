Johnson & Johnson: Impfstofflieferung für Impfzentren im Norden verzögert sich wohl

Die Impfzentren in Niedersachsen müssen voraussichtlich länger als geplant auf den vierten in Deutschland zugelassenen Corona-Impfstoff warten. Ursprünglich sollte das Land in dieser Woche die ersten rund 21.600 Impfstoffdosen des US-Herstellers Johnson & Johnson erhalten. Damit sollten zunächst gezielt Menschen über 80 Jahre geimpft werden, sagte die Vize-Leiterin des Krisenstabs, Claudia Schröder, am Dienstag in Hannover. Was übrig bleibe, sei für die Impfung von Schul- und Kitapersonal vorgesehen. Nur wenige Stunden später allerdings verschob Johnson & Johnson nach Berichten über Thrombosen seinen Marktstart in Europa.

Keine „signifikanten Auswirkungen“ auf Impfkampagne in S-H erwartet

Schleswig-Holstein hingegen rechnet nicht mit großen Folgen der Verzögerung des Marktstarts des Impfstoffs von Johnson & Johnson. „Da zunächst nur eine vergleichsweise geringe Anzahl an Dosen an Schleswig-Holstein geliefert werden sollte (7.200), ist nicht mit signifikanten Auswirkungen auf die Impfkampagne zu rechnen“, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Gesundheitsministerien von Bund und Ländern würden sich zeitnah über dieses Thema austauschen.

Behörden in USA empfehlen Impfstopp

Das Präparat des US-Herstellers hätte nach Schröders Worten als erster Impfstoff in Deutschland den Vorteil, dass nur eine einzige Impfung notwendig ist. In den USA haben die Behörden jedoch bereits eine Aussetzung der Impfungen mit Johnson & Johnson empfohlen. Hintergrund sind sechs Fälle von Sinusvenenthrombosen, die nach den Impfungen auftraten. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, während die Fälle genauer untersucht werden, teilten die Gesundheitsbehörde CDC und die Arzneimittelbehörde FDA mit.

Mehr als 230.000 Dosen bereits in Quakenbrück angekommen

Erst am Montag hatte Johnson & Johnson mit der Lieferung seines im März zugelassenen Impfstoffes in die EU-Staaten begonnen. Die Brüsseler Behörde erwartet bis Ende Juni 55 Millionen Dosen des Impfstoffs, gut zehn Millionen Dosen sollen nach Deutschland gehen. Mehr als 230.000 Dosen des Impfstoffs waren am Dienstag nach dpa-Informationen bereits in der Bundeswehrapotheke im niedersächsischen Quakenbrück angekommen. Alle Corona-Impfdosen für Deutschland werden zunächst dorthin gebracht. Von dort wird der Impfstoff dann an die Bundesländer verteilt. Wann der Impfstoff von Johnson & Johnson jedoch weitertransportiert wird, war zunächst unklar. Der Pharmakonzern hat mitgeteilt, den Marktstart seines Impfstoffs in Europa zu verschieben.

Mit dpa