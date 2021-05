Jan Zimmermann wird neuer Trainer bei Hannover 96

an Zimmermann wird neuer Cheftrainer von Hannover 96. Foto: Hannover 96 GmbH & Co. KGaA

Jan Zimmermann wird neuer Cheftrainer des Fußball-Zweitligisten Hannover 96. Der 41-Jährige, aktuell noch Coach des Regionalligisten TSV Havelse, wird zur kommenden Saison Nachfolger von Kenan Kocak und unterschrieb bei den Roten heute einen Zweijahresvertrag.

„Wir haben uns intensiv mit sehr wenigen Kandidaten beschäftigt und uns nach mehreren Gesprächen mit Jan Zimmermann bewusst für ihn entschieden“, sagt 96- Geschäftsführer Martin Kind. Jan Zimmermann dazu: „Ich freue mich schon jetzt auf die Zusammenarbeit mit der Mannschaft. Große Teile davon kenne ich bereits und bin sportlich und charakterlich von den Spielern überzeugt. Mein bisheriger Weg hat gezeigt, dass ich gerne mit jungen, talentierten Spielern arbeite. Diesem Weg werde ich treu bleiben, auch wenn ich weiß, dass der Sprung aus dem Nachwuchsbereich zu den Profis noch größer ist als in die höchsten Amateurklassen.“

Höchste Trainerlizenz

Der gebürtige Hannoveraner Zimmermann hatte den 1. FC Germania Egestorf/Langreder 2011 noch als Spielertrainer in der Landesliga übernommen und führte den Dorfverein aus dem Calenberger Land bis in die Regionalliga. Dabei reiften mehrere Talente aus der Nachwuchsabteilung zu Leistungsträgern heran. Nach sieben Jahren übernahm er das Traineramt beim TSV Havelse, wo er auch als Sportlicher Leiter fungiert. Zimmermann machte aus dem Garbsener Klub einen erfolgreichen Viertligisten und kann mit dem TSV in dieser Saison noch den Aufstieg in die 3. Liga schaffen. Auch ein bisschen 96-Erfahrung hat Zimmermann bereits: 2019 absolvierte er beim damaligen 96-Coach Mirko Slomka sein Pflichtpraktikum während seiner Ausbildung zum Fußballlehrer an der Hennes-Weisweiler-Akademie in Hennef. Seit dem vergangenen Jahr besitzt Zimmermann die höchste Trainerlizenz.