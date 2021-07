In Lauenburg in Schleswig-Holstein blickt man besorgt auf die verheerenden Unwetter in anderen Landesteilen. Was da zurzeit passiert, erinnert manche Anwohner:innen an das Jahr 2013, als Teile der Altstadt von Lauenburg in den Fluten der Elbe untergingen. Der Pegel war damals über neun Meter – 4,50 Meter sind normal. Viele kämpfen noch heute mit den Folgen des Jahrhunderthochwassers. Schutzmaßnahmen sind bereits beschlossene Sache, aber getan hat sich bisher nicht viel.

Weil jede Hilfe zählt, ändert SAT.1 am Samstag kurzfristig das Programm. Das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen „Aktion Deutschland Hilft“ und SAT.1 sammeln gemeinsam mit der Gala „Deutschland hilft“ Spenden für die Opfer der Hochwasser in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Zahlreiche Stars unterstützen die große Live-Gala ab 20:15 Uhr im Studio und nehmen am Telefon Spenden entgegen.