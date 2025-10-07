Jahrestag des Terrorangriffs in Israel: Kieler Landtag mit Pro-Gaza-Parolen beschmiert

07. Oktober 2025

Unbekannte haben in der Nacht die Fassade des Kieler Landtags mit mehreren anti-israelischen Aussagen besprüht. Auf den Wänden seien Parolen wie „From the River to the Sea“, „Free Gaza“, „Free Greta“ und ähnliche angebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Morgen der Deutschen Presse-Agentur. Die 15 Graffiti seien wohl gegen Mitternacht aufgesprüht worden.

Die Sprühereien fallen mit dem zweiten Jahrestag des Terrorangriffs in Israel zusammen. Am 7. Oktober 2023 verübten Terroristen der Hamas gemeinsam mit anderen islamistischen Gruppen das schlimmste Massaker in Israels Geschichte. Etwa 1.200 Menschen wurden damals getötet, mehr als 250 in den Gazastreifen verschleppt. Israel reagierte darauf mit einer Militäroffensive.

„Parlament steht für demokratischen Dialog -­ nicht für Vandalismus“

Die Landtagspräsidentin Kristina Herbst verurteilte die Farbattacke auf das Landeshaus auf das Schärfste. „Unser Parlament steht für den offenen demokratischen Dialog -­ nicht für Vandalismus und politische Slogans an den Wänden“, sagte sie laut Mitteilung. Die Parolen seien mehrfach vom Haupteingang bis zum Nordparkplatz angebracht worden. Wer das tue, greife nicht nur das Erscheinungsbild eines demokratischen Hauses an, sondern beschädige auch den Respekt vor den gemeinsamen Regeln des Zusammenlebens.

„Politische Anliegen müssen ihren Platz in der öffentlichen Debatte haben ­- nicht auf den Mauern des Parlaments und auch immer im Kontext des Tages gesehen werden“, sagte die Landtagspräsidentin weiter.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Ministerpräsident Günther zur Drohnenabwehr: „Die Lage ist so ernst, dass wir auch Unterstützung der Bundeswehr brauchen“

07.10.2025 08:44 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hält nach den vermehrten Drohnensichtungen in Deutschland auch die Kompetenz der Bundeswehr für gefragt. „Wir haben unseren Teil der Verantwortung übernommen, indem...

Block-Prozess: Erklärungen von Verteidigern und Zeugenaussagen erwartet

07.10.2025 08:34 Uhr

Im Prozess um die Entführung der Block-Kinder werden am Dienstag (9.30 Uhr) Erklärungen der Verteidiger zu den Aussagen des Vaters und der Mutter erwartet. Christina Block (52)...

Video04:39 Min.

Neue Einsatzgeräte und Anschaffungen bei der Polizei Niedersachsen

06.10.2025 21:43 Uhr

Eine gute Ausstattung ist die Grundvoraussetzung, damit die Polizei gute Arbeit leisten kann. Am Montag hat die Polizei Niedersachsen ihre neuen Anschaffungen präsentiert. Vorgestellt wurde zum Beispiel...

Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Hamburg

06.10.2025 17:18 Uhr

Nach einem Wohnungsbrand im Hamburger Stadtteil Harvestehude ist ein Mann gestorben. Das teilte das Landeskriminalamt Hamburg am Montag mit. Demnach war am Freitagabend in der Wohnung eines...

Zwei Menschen sterben im Landkreis Lüneburg: Auto prallt bei Überholmanöver gegen Bäume

06.10.2025 09:17 Uhr

Ein Autofahrer und sein Beifahrer sind bei einem schweren Unfall im Landkreis Lüneburg (Niedersachsen) ums Leben gekommen. Beim Überholen eines anderen Autos kam der Wagen in einer...

Sechsjähriger stirbt auf S-Bahngleisen – Ermittlungen laufen

06.10.2025 08:45 Uhr

Ein sechs Jahre alter Junge ist auf S-Bahngleisen im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg ums Leben gekommen. Einsatzkräfte fanden das Kind am Samstag gegen 17.30 Uhr schwer verletzt auf...

Zur Startseite