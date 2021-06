Isterberg: 27-Jähriger bei Arbeitsunfall von Heuballen erschlagen

Blaulicht/Symbolbild, Foto: Pixabay

Am Dienstagabend ist es in Isterberg im niedersächsischen Landkreis Grafschaft Bentheim zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen, bei dem ein 27-jähriger Mann aus Schüttorf ums Leben kam. Laut Polizei soll er Heuballen umgeladen und unter einem Dach in etwa sieben Meter Höhe eingelagert haben, als sich aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Ballen lösten und auf ihn fielen. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tode des Mannes liegen nicht vor, teilt die Polizei mit.