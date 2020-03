Internationaler Frauentag 2020: Zwei starke Frauen im Fokus

Der Sonntag gehört allein den Damen – denn am 8. März wird der „Internationale Tag der Frauen“ gefeiert. Und die Feier wird jedes Mal lauter und größer, denn seit 1911 hat sich ganz schön viel getan in Sachen Frauenrechte und Gleichstellung der Geschlechter. Denken wir noch an die Zeit zurück, als die Frau kein Wahlrecht hatte und ihren Mann um Erlaubnis bitten musste, um Arbeiten gehen zu dürfen. Undenkbar, dass diese Ereignisse erst einige Jahrzehnte zurückliegen. Berlin hat ein klares Zeichen gesetzt und den Weltfrauentag nun sogar seit 2019 zum gesetzlichen Feiertag erklärt. Dennoch gibt es viel zu tun. Noch immer haben nicht alle Frauen auf der Welt das Wahlrecht. Und noch verdienen Frauen in Deutschland im Schnitt 21 Prozent weniger als Männer – für dieselbe Arbeit. Beim Equal Pay Day, der dieses Jahr am 17. März stattfindet, wird jährlich auf diese geschlechtsspezifische Lohnlücke aufmerksam gemacht.

Auch wenn die Ziele noch nicht ganz erreicht sind, gibt es eine große Anzahl von starken Frauen, die die Gesellschaft nachhaltig geprägt haben und immer noch prägen. Zu Ehren dieses besonderen Tages haben wir mit drei herausragenden Frauen gesprochen, die maßgeblich Einfluss auf die Gesellschaft ausüben und unsere Welt damit ein Stück weit besser machen.

Lisa Maria Lotte

Diese Frau sitzt am richtigen Hebel. Lisa Maria wurde als Abgeordnete in die Hamburgische Bürgerschaft gewählt und wird dort ab dem 18. März 2020 tätig sein. Ihr Herz schlägt für den Klima-, Umwelt- und Tierschutz. Neben einem Studium der Umweltwissenschaften engagierte sich Lisa Maria 14 Jahre lang bei Greenpeace und leitet nun das Kampagnen-Team der internationalen Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“.

Was macht Erfolg für dich aus?

Was sollte sich deiner Meinung nach in Sachen Gleichberechtigung verbessern?

Frau sein bedeutet für mich…

Was ist dein weibliches Vorbild? Und warum?



Cornelia Paul

Cornelia Paul ist Mitgründerin einer Plattform für starke Frauen und Coaches. Das Ziel der Plattform ist, sich gegenseitig ohne Konkurrenzgedanken auf dem freien Markt zu stärken und weiblichen Coaches einen inspirierenden Austausch und Vernetzung zu bieten. In ihrer beruflichen Laufbahn hat Cornelia verschiedene Arbeitsbereiche intensiv und in verantwortungsvoller Position kennengelernt und als geschäftsführende Gesellschafterin sogar ein Modelabel aufgebaut. Als Systemischer Management Coach kennt Cornelia die verschiedenen Seiten der Arbeitswelt und weiß genau, wovon ihre Klientinnen sprechen.

Was macht Erfolg für dich aus?

Was sollte sich deiner Meinung nach in Sachen Gleichberechtigung verbessern?

Frau sein bedeutet für mich…

Was ist dein weibliches Vorbild? Und warum?