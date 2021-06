Innengastronomie in Hamburg wieder geöffnet

Ein Eiscafe im Hamburger Schanzenviertel. Foto: Axel Heimken/dpa

Die Hamburger Restaurants und Kneipen dürfen vom heutigen Freitag an auch wieder in ihren Innenräumen Gäste bewirten. Es gelten jedoch strenge Regeln: Besucher:innen brauchen einen negativen Corona-Test und dürfen nur zu fünft an einem Tisch sitzen. Das Personal muss sich zweimal pro Woche testen lassen. Ab 23:00 Uhr müssen Gäste das Lokal verlassen oder sich in den Außenbereich begeben. Befindet sich die Gastwirtschaft im Schanzenviertel oder bestimmten Bereichen von St. Pauli, darf am Wochenende auch draußen kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden.

Der Senat betrachtet die Szeneviertel nach massenhaften Verstößen gegen die Corona-Regeln am vergangenen Wochenende als Hotspots. Dort gilt nun von Freitag bis Sonntag ein Alkoholverbot. Zwischen 20:00 und 6:00 Uhr dürfen Bier und Wein nicht verkauft werden. Auch das Mitführen alkoholischer Getränke ist in dieser Zeit nicht erlaubt.

Die Polizei kündigte für das Wochenende Kontrollen an und appellierte angesichts erwarteter sommerlicher Temperaturen an die Bürger:innen „sowie alle Besucher der Stadt, sich weiterhin an die Corona-Regeln zu halten“.

Mit dpa