Auch der zweite Monat des Jahres 2023 ist wieder Geschichte. Was ist im Februar in Niedersachsen und Bremen alles passiert? Nach der Corona-Pause gab es auch in Braunschweig wieder Karneval, inklusive Karnevalsumzug, Hannovers Ballettdirektor Marco Goecke hat eine Journalistin mit Hundekot beschmiert, aus Gummibärchen wurde Kunst gemacht und eine Friseurin singt Disney-Songs in ihrem Salon in Osnabrück. Und wie immer am Monatsende fragt SAT.1 REGIONAL: Was davon war „in“ und was war „out“?