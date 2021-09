In Lübecker Stoffe gehüllt: Christos letzter Triumph

Die Verhüllung des Arc de Triomphe in Paris war ein Lebenstraum des Künstler-Ehepaars Christo und Jeanne-Claude. Das Material für die Realisierung dieses Traums bzw. die Stoffe stammen aus Lübeck. In präziser Kleinstarbeit haben die acht Näher:innen die einzelnen Stoffbahnen gefertigt, die nun den Triumphbogen umschließen.

Lübecker:innen waren sieben Monate mit dem Nähen beschäftigt

Es war das dritte Projekt, was „Die Luftwerker“ für Christo übernommen hatten. Auch das Big Air Package im Gasometer Oberhausen im Jahr 2013 und die Floating Piers auf dem Lago d’Iseo in Oberitalien wurden in Lübeck gefertigt. Das eigentlich auf die Fertigung von Heißluftballons spezialisierte Unternehmen war insgesamt sieben Monate mit dem Nähen der Stoffbahnen beschäftigt. 25.000 Quadratmeter Stoff wurden für die Verhüllung des Triumphbogens in Lübeck verarbeitet.

Verhüllter Triumphbogen vom 18. September bis 3. Oktober zu sehen

Ursprünglich war die Verhüllung bereits für den Herbst 2020 geplant. Nach Christos Tod und wegen der Corona-Pandemie wurde sie jedoch auf 2021 verschoben. Der verpackte Triumphbogen ist vom 18. September bis zum 3. Oktober zu sehen.

Im Jahr 2020 haben wir die Lübecker Firma bereits besucht und uns angesehen, wie die Mitarbeiter:innen die Stoffbahnen für die Verhüllung des Triumphbogens nähen:

