Um noch mehr Menschen zum Impfen zu motivieren, gibt es verstärkt Angebote an gut besuchten Orten in den Innenstädten in Schleswig-Holstein. In einem Bus an der zentralen Haltestelle Südermarkt in Flensburg bekamen Interessierte am Montag ohne Termin eine Erstimpfung.

Die Aktion in Flensburg wird am Donnerstag wiederholt. Auch für die Impfzentren in Schleswig-Holstein braucht man keinen Termin mehr.