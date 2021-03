Impfkampagne trägt Früchte: Weniger Corona-Fälle in Alten- und Pflegeheimen

In Niedersachsen ist die Impfkampagne in den Alten- und Pflegeheimen fast abgeschlossen. Die Folge sind weit weniger Corona-Fälle in den Einrichtungen.

Während im Januar noch 336 Heime mindestens eine Covid-19-Erkrankung verzeichneten, waren es vergangene Woche nur noch 86. „Ein erster wichtiger Meilenstein beim Schutz der Gruppe hochverletzlicher Personen ist erreicht“, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Freitag in Hannover. Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) gab es niedersachsenweit insgesamt 104.459 Erstimpfungen in 1473 Einrichtungen, in 98 Prozent der Heime wurde bereits zweifach geimpft. Die Zahl der an oder mit Sars-Cov-2 gestorbenen Heimbewohner:innen sank von 370 im Januar auf 291 im Februar und bisher 65 im März.

Behrens rief die Betreiber:innen auf, die Besuchsregeln anzupassen: „Der Kontakt mit der Familie ist für die Älteren wichtig. Ich halte es daher für möglich, zukünftig wieder mehr Besuch zuzulassen“, sagte die Ministerin. Das örtliche Gesundheitsamt sollte dabei eingebunden werden. Auch Gruppenangebote könnten möglich sein.

