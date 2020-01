Im Trecker nach Heide: Unser Mobile Reporter rollt mit zur Bauern-Demo

Thorsten Holtmeier, Landwirt aus Trennewurth, machte sich in seinem Deutz am Freitag auf den Weg nach Heide in Dithmarschen. Auch er will wie viele andere unter dem Motto „Land schafft Verbindung – Wir rufen zu Tisch“ ein Signal setzen. Unser Mobile Reporter hat den Landwirt auf seiner Fahrt begleitet und mit ihm darüber gesprochen, was die Bauern überhaupt kritisieren.