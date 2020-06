Im Kinderzimmer stranguliert: 10-Jähriger in Stockelsdorf bei Lübeck gestorben

In Stockelsdorf im Kreis Ostholstein ist am Sonntagvormittag ein zehnjähriger Junge in seinem Kinderzimmer durch Strangulation zu Tode gekommen. Laut Staatsanwaltschaft Lübeck und der Kripo Bad Schwartau gibt es nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Anhaltspunkte für ein Verbrechen. Das Kind starb trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen.

Die Mutter des Jungen, ihr Ehemann und zwei Geschwisterkinder befanden sich zu dem Zeitpunkt zwar im Haus, jedoch nicht im Zimmer des Jungen. Sie werden nun durch Seelsorger betreut.

Die Leiche des Zehnjährigen wurde zur Obduktion in die Lübecker Gerichtsmedizin gebracht.