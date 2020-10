Im Alter von 66 Jahren: SPD-Politiker Thomas Oppermann ist tot

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat sich tief erschüttert über den Tod von Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann gezeigt. „Ein schwerer Schock für uns alle“, schrieb Walter-Borjans am Montag auf Twitter. Oppermann sei am Sonntag plötzlich und unerwartet gestorben.

Ein schwerer Schock für uns alle. Thomas Oppermann ist gestern plötzlich und unerwartet gestorben. Wir sind tief erschüttert und trauern mit seinen Angehörigen. — Norbert Walter-Borjans (@NowaboFM) October 26, 2020

Auch Vizekanzler Olaf Scholz sprach von einem Schock. „Unser Land verliert einen versierten Politiker, der Bundestag einen herausragenden Vizepräsidenten und die SPD einen leidenschaftlichen und kämpferischen Genossen„, schrieb er und ergänzte: „Wir alle verlieren einen Freund – und sind traurig.“

Bei Dreharbeiten zusammengebrochen

Nach Informationen von RTL und ntv brach der 66-jährige Oppermann bei TV-Arbeiten mit dem ZDF zusammen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Ende August hatte Oppermann angekündigt, bei der kommenden Bundestagswahl nicht erneut antreten zu wollen. Er war von 2013 bis 2017 Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat den gestorbenen Bundestagsvizepräsidenten Thomas Oppermann als außergewöhnlichen Politiker gewürdigt. Mit großer Bestürzung habe die Fraktion von seinem Tod am Sonntagabend erfahren, sagte Mützenich der Deutschen Presse-Agentur. „Seine beherzte und zupackende Art machte ihn zu einem außergewöhnlichen Politiker, der immer mit großer Verantwortlichkeit gehandelt hat.“ Die gesamte Fraktion sei in Gedanken bei Oppermanns Familie und seinen Freunden.

Oppermann war von 2013 bis 2017 selbst SPD-Fraktionschef gewesen. Er war am Sonntag bei Dreharbeiten für die ZDF-Sendung „Berlin direkt“ zusammengebrochen – nach Angaben des Senders kurz bevor er live in die Sendung geschaltet werden sollte. Er sei in die Uniklinik Göttingen gebracht worden.

Anteilnahme im Netz

Auch die Netzgemeinschaft ist fassungslos über den plötzlichen Tod Oppermanns. Unter dem Hashtag „#Oppermann“ teilen die User:innen aus ganz Deutschland ihre Anteilnahme mit:

Gerade eben gesehen und richtig geschockt! Die @spdde verliert mit Thomas #Oppermann eine krass starke und engagierte Persönlichkeit. Ruhe in Frieden! ❤️ Mein Beileid all seinen Liebsten! — marvin! 🌹✊🏽 (@kliem_ma) October 26, 2020

