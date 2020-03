Im Ägypten-Urlaub gestorben: Erster deutscher Corona-Toter kam aus dem Norden

Der 60 Jahre alte Mann, der an der neuartigen Lungenerkrankung Covid-19 gestorben ist, kam aus Norddeutschland. Es handelt sich um einen Feuerwehrmann, der in Hamburg arbeitete und in Schleswig-Holstein lebte. Das sagte ein Sprecher der Hamburger Gesundheitsbehörde am Montag. Er ist der erste deutsche Staatsbürger, der nach einer Coronavirus-Infektion gestorben ist. Es ist zugleich der erste Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 in Afrika.

Der Mann war vor einer Woche nach Ägypten eingereist. Er sei aus der bei Touristen beliebten Stadt Luxor im Süden Ägyptens in den Strandort Hurghada gereist, teilte ein Sprecher des ägyptischen Gesundheitsministeriums mit. Nach seiner Ankunft habe er eine erhöhte Temperatur gehabt und sei im Krankenhaus positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Der Mann sei auf der Intensivstation behandelt worden und habe sich geweigert, in eine andere Klinik verlegt zu werden. Sein Zustand habe sich zunehmend verschlechtert, am Sonntag sei er verstorben.

Wo der Urlauber sich ansteckte, blieb zunächst unklar. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, die deutsche Botschaft in Kairo stehe dazu mit den ägyptischen Behörden in Kontakt. In Luxor waren zuletzt 45 Menschen an Bord eines Kreuzfahrtschiffs, das auf dem Nil unterwegs war, positiv getestet worden. Nach offiziellen Angaben waren etwa 170 Menschen an Bord, darunter etwa 100 Ausländer.

Bislang vergleichsweise wenige Sars-CoV-2-Infektionen in Ägypten

Ägypten hatte im Vergleich zu anderen Ländern im arabischen Raum zunächst vergleichsweise wenige Sars-CoV-2-Infektionen gemeldet. Vor allem der regionale Nachbar Iran, wo inzwischen nach offizieller Statistik rund 145 Menschen an der vom Virus verursachten Krankheit Covid-19 verstarben, meldete fast 6000 Fälle. In Kuwait, Bahrain und dem Irak wurden Dutzende nachgewiesene Infektionen erfasst.

Ägypten, mit 100 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land Nordafrikas, meldete bisher 48 Nachweise, darunter die 45 Betroffenen an Bord des Kreuzfahrtschiffs. Ägypten zählt nach wie vor zu den beliebten Reiseländern bei Deutschen. Der Deutsch-Arabischen Industrie- und Handelskammer zufolge kamen 2019 rund ein Drittel der Touristen in Ägypten aus Deutschland. „Ägypten ist sicher und die Situation ist unter Kontrolle“, hatte Ministerpräsident Mustafa Madbuli noch am Samstag erklärt.

Experten schätzen das Risiko einer Ausbreitung der Lungenkrankheit in Afrika als sehr hoch ein, da der Kontinent enge Verbindungen mit China hat und die Gesundheitssysteme in vielen Ländern eher schwach sind. Zudem leben in Ballungsräumen wie Lagos, Kairo und Algier Millionen Menschen auf engem Raum zusammen.

Mit dpa