HVV sucht Kinder-Models für Schulmaterialien und Flyer

Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) sucht Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren, die Lust haben, den HVV-Schulprojekten für neue Schulmaterialien sowie Flyer und dem Internet-Auftritt ihr Gesicht zu leihen. Bei den kostenfreien Lehrmaterialien geht es um nachhaltige Mobilität und darum, im Hamburger Verkehrsverbund unterwegs zu sein.

Fotoshooting in den Maiferien

In einem professionellen Fotoshooting werden die Kinder und Jugendlichen als Models dann an verschiedenen Orten in Hamburg fotografiert: in Bussen, Bahnen und an Haltestellen sowie im Klassenraum. So sollen verschiedene Motive für die Materialien der HVV-Schulprojekte entstehen, die an Schulen im ganzen HVV-Gebiet im Unterricht genutzt sowie in Printmedien und online zu sehen sein werden. Geplant ist das Fotoshooting an zwei Tagen in den Maiferien in Hamburg. Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen erhalten eine kleine Aufwandsentschädigung.

Zur Bewerbung

Bewerben können sich alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 10 bis 16 Jahren mit Zustimmung eines Erziehungsberechtigten. Für die Bewerbung benötigt der HVV eine E-Mail an info@hvv-schulprojekte.de mit folgenden Angaben:

Zwei Fotos (z.B. Portrait)

Vor- und Nachname

Geburtsdatum

Wohnort

Einsendeschluss für die Bewerbung ist der 3. April 2020.