Seit 58 Jahren sind Fritz und Karen Raabe aus Husum verheiratet, seit 40 Jahren teilen sie eine weitere große Leidenschaft: die Imkerei. Damit zählt das Paar aus Schleswig-Holstein zu den ältesten noch aktiven Imker-Duos im Norden. Fritz Raabe, gelernter Maurermeister, verbringt seine Zeit am liebsten bei der Honigernte aus seinen 16 Bienenvölkern.