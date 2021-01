„Hurricane“ und Co.: Immer noch große Unsicherheit bei Festival-Planung wegen Corona

Angesicht der aktuellen Corona-Lage herrscht bei der Planung der großen Sommerfestivals Unsicherheit. „Es gibt noch viele Fragezeichen“, sagt Stephan Thanscheidt vom Veranstalter FKP Scorpio. „Wir müssen auch abwarten, wie sich die Infektionszahlen und die Verfügbarkeit der Impfstoffe entwickeln.“ Der Veranstalter organisiert unter anderem das „Hurricane“ im niedersächsischen Scheeßel oder das Schwester-Festival „Southside“ in Neuhausen ob Eck in Baden-Württemberg, das vom 18. bis 20. Juni geplant ist.

Bis Mitte März müssen Entscheidungen fallen

„Es herrscht derzeit große Unsicherheit in der Branche“, sagt der Präsident des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, Jens Michow. „Für die Sommerfestivals werden wir spätestens bis Mitte März Entscheidungen benötigen, in welcher Form sie stattfinden können, weil sie eine Mindestzeit zur Vorbereitung benötigen.“

Konkrete Entwicklungen abwarten

Auch bei eventimpresents und Live Nation, den Veranstaltern von „Rock am Ring“ am Nürburgring und „Rock im Park“ in Nürnberg heißt es, es müssten die konkreten Entwicklungen abgewartet werden. Nach der Corona-bedingten Absage im vergangenen Jahr soll die diesjährige Ausgabe des Zwillingsfestivals am zweiten Juni-Wochenende über die Bühne gehen.

Mit dpa