Hund greift auf Hamburger Spielplatz Jungen an: Kind schwer verletzt

Ein Schäferhund hat einen elfjährigen Jungen auf einem Hamburger Spielplatz angegriffen und schwer am linken Zeigefinger verletzt.

Es war zunächst unklar, ob die Fingerkuppe eventuell irreparabel verletzt ist, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.

Das Tier sei nach ersten Erkenntnissen unvermittelt zu dem Kind gelaufen, sagte der Sprecher weiter. Es werde noch ermittelt, ob der Hund bei dem Vorfall am Dienstagnachmittag in Ottensen angeleint war. Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein Krankenhaus, dort wurde es operiert. Die Halterin habe der Mutter des verletzten Jungen ihre Adresse gegeben. Gegen die 24-Jährige werde nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Mit dpa