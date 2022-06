Hund bei Braak ausgesetzt – Polizei sucht Zeugen

Dieser Schäferhund-Mix wurde an der Kreisstraße 96 bei Braak ausgesetzt. Foto: Polizei Ratzeburg

Am Pfingstmontag wurde der Polizei gegen 7:30 Uhr ein ausgesetzter Hund an der Kreisstraße 96 bei Braak (Schleswig-Holstein) gemeldet. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde das Tier an einem Leitpfosten in der Straße Moorblöcken/Ecke Höhenkamp im Bereich eines Feldwegs angebunden. Die Schlaufe der Leine aus geflochtener Kordel in den Farben schwarz-rot-gelb wurde laut Polizei über den Leitpfosten gelegt.

Möglicherweise Sonntagabend oder -nacht ausgesetzt

Der mittelgroße, hellbraune und ungechipte Schäferhund-Mischling habe verängstigt und zitternd im Grünstreifen gelegen. Es ist davon auszugehen, dass der Hund bereits mehrere Stunden angebunden ausharrte. Möglicherweise wurde er am Sonntagabend oder Sonntagnacht ausgesetzt. Die Polizei brachte den Rüden in ein Tierheim.

Zeuginnen bzw. Zeugen gesucht

Wer erkennt den Hund oder kennt seine Halterin bzw. seinen Halter? Wer hat am 5. Und 6. Juni verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der K96 bei Braak beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Trittau unter der Telefonnummer 04154/ 70730 entgegen.