HSV Fans schwenken im Stadion eine Flagge mit dem Vereinslogo. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Der Hamburger SV will zum 16. Mal in der DFB-Pokalgeschichte ins Halbfinale einziehen. Dafür müssen die Norddeutschen am Mittwoch (18:30 Uhr/Sky) im Viertelfinale den Zweitliga-Rivalen Karlsruher SC bezwingen. Zur Partie im Volksparkstadion sind 25.000 Zuschauer:innen zugelassen. Zuletzt erreichte die Mannschaft von Trainer Tim Walter vor drei Jahren die Vorschlussrunde.

Die beiden Zweitligisten standen sich im DFB-Pokal schon fünfmal gegenüber. Davon gewannen die Badener vier Partien. In der gemeinsamen Zweitliga-Geschichte haben die Hamburger die Nase vorn mit drei Siegen und zwei Unentschieden. „Der KSC ist ein unangenehmer Gegner“, sagte HSV-Mittelfeldspieler Jonas Meffert. „Die Mannschaft ist immer für ein oder zwei Tore gut.“

Mit dpa