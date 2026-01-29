Nach sieben Jahren kehrt der FC Bayern München in der Bundesliga wieder ins Volksparkstadion zurück – für den HSV eine echte Horrorpartie. Allein in den vergangenen acht Spielen kassierte der HSV 36 Gegentore und erzielte dabei nur einen eigenen Treffer. Dass ausgerechnet vor diesem Spiel Offensivmann Jean-Luc Dompé wegen einer Trunkenheitsfahrt für Schlagzeilen sorgt und vom Verein suspendiert wurde, macht die Ausgangslage für die Hamburger nicht gerade einfacher.