Hotelübernachtungen für Verwandte an Weihnachten in Hamburg und Niedersachsen möglich

Trotz des bundesweiten Corona-Shutdowns können Verwandte von Hamburger:innen an Weihnachten in Hotels übernachten. Zwischen dem 24. und 26. Dezember dürfen die Hotels der Hansestadt auch privat gebucht werden, wie ein Sprecher der Wirtschaftsbehörde der Deutschen Presse-Agentur am Montag sagte. Touristische Reisen bleiben aber weiterhin untersagt. Ursprünglich sollten Hotelübernachtungen vom 23. Dezember bis zum 1. Januar für Familienbesuche zulässig sein. „Dass eine Öffnung bis ins neue Jahr ausfallen würde, hat sich ja schon seit geraumer Zeit abgezeichnet“, sagte Niklaus Kaiser von Rosenburg vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga).

Dehoga: An- und Abreise mehr entzerren

Um An- und Abreise zu entzerren, wünscht sich der Branchenverband allerdings ein breiteres Zeitfenster für die Lockerung. „Hier sollte man präzisieren, dass Anreise am 23.12. und Abreise am 27.12. möglich sind“, forderte Kaiser von Rosenburg. In Hamburg gibt es laut Dehogha rund 360 Hotels mit zusammen mehr als 65.000 Betten. Im November 2019 waren die Hotels der Hansestadt – auch dank Messen und anderer Veranstaltungen – bis zu 85 Prozent ausgelastet. Ein Jahr später seien es wegen der Corona-Pandemie gerade mal rund zehn Prozent, sagte Kaiser von Rosenburg.

Auch in Niedersachsen sind Hotelübernachtungen erlaubt

Auch im Nachbarbundesland Niedersachsen dürfen Angehörige in Hotels über Weihnachten übernachten. In der Verordnung heißt es: „Dürfen wir denn zum Familienbesuch zu Weihnachten immer noch im Hotel übernachten? – Ja, das ist zulässig und bei räumlicher Enge sogar eine sinnvolle Alternative. Nach der Verordnung sind Übernachtungen verboten, die touristischen Zwecken dienen. Darum handelt es sich aber nicht bei einem Besuch zu Weihnachten bei Verwandten oder Freunden.“

In Schleswig-Holstein nicht erlaubt

Im nördlichsten Bundesland Schleswig-Holstein hingegen ist dies nun doch nicht mehr erlaubt. Hotelübernachtungen sollen lediglich aus beruflichen Gründen oder für Trauerfeiern möglich sein. In der Landesverordnung heißt es: „Eine Beherbergung erfolgt nur, wenn der Gast zuvor schriftlich bestätigt, dass die Übernachtung ausschließlich zu beruflichen, medizinischen oder zwingenden sozial-ethischen Zwecken erfolgt.“

Mit dpa