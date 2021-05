Horst Hrubesch neuer HSV-Trainer: Daniel Thioune freigestellt

Nachwuchsboss Horst Hrubesch soll die Mannschaft übernehmen. Foto: HSV

Nach dem Abgang von Simon Terodde zum FC Schalke 04 folgt der nächste Paukenschlag beim HSV: Trainer Daniel Thioune ist bereits freigestellt. Er soll das Training am Montagnachmittag nicht mehr leiten.

Horst Hrubesch solle nun das Amt von Thioune übernehmen, erklärte der HSV noch am Montagmorgen auf der Website. „Zunächst einmal geht es darum, die Köpfe der Spieler freizubekommen. Zuletzt hat die Mannschaft leider oft unter Wert gespielt. Sie verfügt über eine andere Qualität, die wir jetzt in den verbleibenden Spielen auf den Platz bringen müssen. Ich werde viele Gespräche führen, reinhören und versuchen, ein paar Akzente zu setzen“, erklärte der Nachwuchsdirektor in einem Interview.

Am Wochenende habe es viele interne Gespräche gegeben, so Hrubesch. „Und irgendwann haben wir dann auch über Traineralternativen gesprochen. Bei nur drei oder maximal fünf verbleibenden Spielen machen andere Lösungen nicht viel Sinn. Ich brauche keine Kennenlernphase.“ Am Montag werde Hrubesch bis zum Ende der Saison die Trainerrolle der Profimannschaft übernehmen.