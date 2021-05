Holstein Kiel verliert Pokal-Halbfinale mit 5:0 gegen Dortmund

Dortmunds Marco Reus (r) jubelt nach seinem Treffer zum 3:0 mit seinen Teamkollegen. Foto: Friedemann Vogel/epa Pool/dpa

Borussia Dortmund hat am Samstag Außenseiter Holstein Kiel gestoppt und zum zehnten Mal das Endspiel im DFB-Pokal erreicht. Ohne den verletzten Torjäger Erling Haaland gewann der Bundesliga-Fünfte souverän mit 5:0 gegen das bisherige Überraschungsteam aus der 2. Liga. Die Torschützen Giovanni Reyna (16./23. Minute), Marco Reus (27.), Thorgan Hazard (32.) und Jude Bellingham (42.) sorgten im leeren Signal Iduna Park schon zur Halbzeit für klare Verhältnisse. Der BVB trifft am 13. Mai im Berliner Olympiastadion auf RB Leipzig. Die „Roten Bullen“ gewannen bereits am Freitag mit 2:1 nach Verlängerung gegen Werder Bremen.

Mit dpa