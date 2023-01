Holstein Kiel: Robin Himmelmann soll neuer Torwart werden

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel steht nach Medieninformationen vor der Verpflichtung von Torhüter Robin Himmelmann. „Die Tendenz, dass er unser neuer Torwart sein könnte, verdichtet sich“, sagte Trainer Marcell Rapp.

ARCHIV – Robin Himmelmann steht auf dem Platz. Foto: Selim Sudheimer/dpa/Archivbild

Der frühere St.-Pauli-Keeper Himmelmann war als Gastspieler mit in das Trainingslager der Störche nach Spanien gereist. In den Testspielen gegen Arminia Bielefeld und Hannover 96 (beide 1:2) wusste der zuletzt vereinslose 33-Jährige zu überzeugen. „Er hat jetzt das zweite Mal bei uns mitgespielt, hat seine Sache wieder gutgemacht“, sagte Rapp nach der Partie gegen die Niedersachsen.

Anfang der Woche soll nun Klarheit geschaffen werden. Rapp kündigte aber bereits an: „Wir wollen einen Torwart verpflichten, das ist klar.“ Die Kieler starten als Tabellenachter in die zweite Saisonhälfte. Erste Aufgabe der Rückrunde ist am Samstag das Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth.

