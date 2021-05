Holstein Kiel nach Sieg gegen Regensburg auf Rang zwei

Ein Fußball fliegt ins Netz. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Holstein Kiel hat die Gunst der Stunde genutzt und mindestens den Aufstiegs-Relegationsrang in der 2. Fußball-Bundesliga sicher.

Im Nachholspiel gegen Jahn Regensburg feierten die Norddeutschen am Donnerstag nach großem Kampf mit 3:2 (1:1) ihren siebten Heimsieg in Serie. Bei zwei ausstehenden Spielen fehlt Holstein noch ein Sieg zum direkten Aufstieg in die Bundesliga.

Andreas Albers (16. Minute/Handelfmeter) und Albion Vrenezi (75.) brachten die Gäste zweimal in Führung, doch Fin Bartels (20.), Simon Lorenz (79.) und Alexander Mühling (83.) drehten die Partie. Hinter dem VfL Bochum ist Holstein weiter Zweiter vor Greuther Fürth und dem Hamburger SV – und damit nicht mehr von einem Top-Drei-Rang zu verdrängen. Jahn Regensburg hielt lange gut mit, verpasste es durch das fünfte sieglose Match in Serie aber, sich vorzeitig den Klassenverbleib zu sichern.

„Man muss bei unserer Mannschaft zwei Dinge loben: Die Moral unserer Truppe, zweimal den Rückstand wettzumachen, und den absoluten Willen, den sie auch heute wieder an den Tag gelegt hat“, sagte Holsteins Sportchef Uwe Stöver dem TV-Sender Sky. Abwehrspieler Lorenz fügte mit Blick auf die noch anstehenden Spielen beim Karlsruher SC und gegen Darmstadt 98 grinsend hinzu: „Den zweiten Platz wollen wir jetzt natürlich nicht mehr hergeben.“

Im sechsten Spiel nach der Corona-Quarantäne machte sich bei den Hausherren lange der Kräfteschwund bemerkbar. Nach dem sehenswerten Vrenezi-Tor sah auch alles nach einer Heimniederlage aus, doch der aufgerückte Lorenz mit seinem ersten Saisontreffer und Edeljoker Mühling ließen die zwar entkräfteten, aber unermüdlich kämpfenden Norddeutschen am Ende doch noch jubeln..

Bereits am Sonntag geht es für das Team von Trainer Ole Werner mit dem Gastspiel beim Karlsruher SC weiter. „Am besten wäre, wenn wir es da schon schaffen würden“, sagte 3:2-Siegtorschütze Alexander Mühling, ohne das „A-Wort“ in den Mund zu nehmen. Einen zweiten Matchball hätten die Schleswig-Holsteiner noch am letzten Spieltag im heimischen Holstein-Stadion gegen Darmstadt 98.

Auch der HSV hofft noch, mit Interimstrainer Horst Hrubesch in den Aufstiegskampf eingreifen zu können. Mit Siegen am Sonntag beim VfL Osnabrück sowie eine Woche später gegen Eintracht Braunschweig und dann 61 Zählern kämen die Hamburger zwar nicht mehr an die Kieler heran. Sie hoffen aber auf Patzer des Konkurrenten Fürth, der gegen die Ex-Bundesligisten Paderborn und Düsseldorf unter Druck steht.

Mit dpa