Hochwasser-Evakuierung beendet: Bewohner von Lilienthal dürfen zurück

Knapp 100 Bewohner:innen von Lilienthal bei Bremen durften nach tagelanger Evakuierung wegen Hochwassers am Sonntagnachmittag in ihre Häuser zurückkehren. Das Betretungs- und Aufenthaltsverbot um den Bereich Stadskanaal sei um 15.00 Uhr aufgehoben worden, sagte eine Gemeindesprecherin. Seitdem gebe es dort auch wieder Strom. „Damit können nun alle Lilienthaler Wohnungen wieder beheizt werden, bevor die mehrtägige Frostperiode größeren Schaden an der Bausubstanz anrichten kann“, sagte Bürgermeister Kim Fürwentsches (Grüne).

Die Bewohner:innen hatten laut einer Gemeindesprecherin seit dem 28. Dezember ihre Häuser und Wohnungen nicht mehr betreten dürfen. Hintergrund war, dass der Deich hinter den Wohngebäuden durch den hohen Wasserstand der Wörpe „extrem aufgeweicht“ war.

Nach Rücksprache mit dem Landkreis Osterholz (Niedersachsen) sei das Trinkwasser in den evakuierten Gebäuden unbedenklich, auch wenn es leichte Verfärbungen oder Geruch aufweisen könne, hieß es weiter. Es werde empfohlen, das Wasser einige Sekunden laufen zu lassen, bis die Leitungen durchgespült seien. Anwohner:innen wurden zudem gebeten, beim Betreten ihrer Häuser vorsichtig und aufmerksam zu seien. Sollten sie ungewöhnliche Gerüche wie Gas oder auch Geräusche wahrnehmen, sollte das Gebäude verlassen und die Feuerwehr informiert werden.

Das ehemalige Evakuierungsgebiet wird weiterhin durch riesige Sandsäcke gesichert. Die Wasserschutzbarriere soll voraussichtlich bis Ende März aufgebaut bleiben, weil dann erst die Sturmflutsaison endet.

Zunächst hatten sogar 338 Personen in Sicherheit gebracht werden müssen. Die Freiwillige Feuerwehr stabilisierte und erhöhte den Deich zunächst mit Sandsäcken. Nachdem die zweite Wasserschutzbarriere aus Bigbags errichtet worden war, konnten viele Anwohner:innen bereits am Neujahrsmorgen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Mit dpa