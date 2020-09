Was für ein unglaublicher Spätsommertag: Hochdruckgebiet „Kevin“ sorgte am Dienstag für Sonne satt und Temperaturen bis zu 30 Grad in Niedersachsen und Bremen. Wer konnte, hat den Tag natürlich im Freien oder am besten am See verbracht – zum Beispiel am Beachclub Nethen in Rastede bei Oldenburg. Wir zeigen Ihnen, wie die Menschen dort den womöglich letzten heißen Tag des Jahres genossen haben.